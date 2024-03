Assessore Scarpinato visita patrimonio culturale a Carini

L'assessore regionale ai Beni culturali, Franco Scarpinato, stamani ha visitato alcuni luoghi del patrimonio storico-culturale della città di Carini (Palermo), accolto da una delegazione di dirigenti locali di FdI. La visita ha riguardato la chiesa madre, dove è stato ricevuto dall'arciprete Giacomo Sgroi, il centro Kolbe accompagnato da frate Pulizzotto e gli scavi archeologici della seconda Iccara.

"Il nostro impegno è proiettato verso la costruzione di una Carini città futura e smart. La presenza dell'assessore è servita a valutare strategie sui beni culturali", dicono i dirigenti di FdI Totò Monterosso, Damiano Gallina, Giulio Pillitteri, Luca Tantino e Vincenzo Conigliaro.

"Abbiamo effettuato un sopralluogo a Carini per valutare gli interventi necessari per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali presenti nel territorio. È imperativo agire con tempestività e determinazione per preservare e valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale di questa città - afferma l'assessore Scarpintato - In questa occasione abbiamo anche raccolto le istanze della comunità locale. Riteniamo che comprendere appieno le realtà locali sia fondamentale per una programmazione efficace e mirata"



