Sfilettato tonno da 100 kg a Expocook, visitatori a Palermo

Sfilettare un tonno da cento chili, cucinarlo per soddisfare ogni tipo di palato valorizzando le proprietà nutritive del prodotto ittico, è stato solo uno degli eventi della terza giornata di Expocook in corso nella Fiera del Mediterraneo a Palermo, dove in mattinata l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha risposto alle domande dei cronisti nel corso di una intervista sul ruolo fondamentale delle politica nel sostegno alle imprese. A sostenere l'iniziativa sulla valorizzazione della pesca anche l'assessorato regionale all'Agricoltura, guidato da Luca Sammartino.



