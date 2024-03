Poesia e Sogni, a Librino nuovo progetto del mecenate Presti

"Non c'è futuro senza sogno del futuro": è il punto di partenza del nuovo progetto del mecenate Antonio Presti che, dal 18 al 20 marzo, ospiterà nel rione Librino di Catania alcuni poeti per un incontro con i cittadini.

L'obiettivo è "educare al pensiero, alla fantasia, al distaccamento dalla realtà, con l'obiettivo di guardare al futuro con energia rinnovata, trasformando fantasia, creatività e immaginazione in desideri e aspirazioni".

"Il Sogno del sognare" è l'iniziativa della Fondazione Fiumara d'arte che vuole tracciare "un percorso guidato all'onirico, accompagnando i ragazzi fuori dalla realtà con la dirompente forza della parola, spingendoli così a vedere le cose da un punto di vista 'altro' ". Per ritrovare, spiega Maria Attanasio, una delle protagoniste del progetto, "la libertà del sognare: un gesto sovversivo, rispetto al 'qui e ora' di merci e di consumi".

Un viaggio che inizia ancora una volta nelle scuole di Librino - negli istituti Brancati, Dusmet, Campanella-Sturzo, Rita Atria, Musco, Pestalozzi e San Giorgio - avvicinando così il quartiere ai versi di alcuni poeti, tra grandi veterani e voci emergenti della poesia siciliana. L'iniziativa si sposterà poi nel centro di Catania: nei licei Spedalieri e Boggio Lera.

Il viaggio proseguirà con due incontri aperti al pubblico, sempre a Catania: il 18 marzo, alle 17:30, nella libreria Mondadori di piazza Roma, e l'indomani, sempre alle 17:30, nella libreria Feltrinelli di via Etnea A fine giornata - il 18 e 19 marzo - il viaggio dei poeti ritornerà al punto di partenza, proprio a Librino, dove incontreranno le famiglie degli studenti grazie alle cene sociali nelle scuole Brancati e Musco.

Questi i poeti che partecipano all'iniziativa: Davide Rondoni, Gian Mario Villalta, Maria Attanasio, Cettina Caliò, Pietro Russo, Giuseppe Condorelli, Biagio Guarrera, Paolo Lisi, Enzo Cannizzo, Erica Donzella, Giulio Di Dio, Angelo Santangelo, Grazia Calanna, Dario Matteo Gargano, Fabrizio Ferreri, Pietro Cagni, Raffaele Gueli, Gabriella Grasso



