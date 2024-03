Migranti, 4 sbarchi con 133 a Lampedusa

Quattro sbarchi, con 133 migranti, a partire dalla tarda serata di ieri, a Lampedusa. A soccorrere due dei quattro barchini, salpati da Sabratha e Zuwara in Libia e da Sfax in Tunisia, sono state le motovedette della guardia di finanza. A bordo, 23 e 29 (8 donne e 5 minori) tunisini, egiziani, pakistani e siriani. Direttamente al molo commerciale, durante la notte, è giunta una carretta con a bordo 52 bengalesi ed egiziani, mentre sulla strada di Ponente vicino alla spiaggia dell'isola dei conigli, i militari della guardia di finanza hanno bloccato altre 29 migranti, tra cui una donna.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ieri, alle ore 13, c'erano soltanto 2 dei migranti trasbordati dalla Sea Watch5. Al momento, gli ospiti sono saliti a 135. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto un trasferimento con il traghetto di linea per Porto Empedocle.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA