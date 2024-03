Regione soggetto attuatore, impegnati 744 milioni del Pnrr

Su un totale di 2,3 miliardi tra fondi Pnrr (1,860 miliardi) e risorse del piano nazionale complementare (476,516 milioni) destinati alla Regione siciliana nel ruolo di soggetto attuatore, sono stati accertati in entrata 1,198 miliardi e impegnati 744,29 milioni, pari al 39% dei fondi assegnati. E' quanto emerge da un dossier del Servizio bilancio dell'Ars, realizzato a seguito del ciclo di audizioni della commissione Ue sul Pnrr attuato dalla Regione: programmazione, governance e stato di avanzamento.

Nel complesso, il plafond Pnrr per la Sicilia è di 11,737 miliardi, pari al 9,5% dell'intero finanziamento per l'Italia.

Ma l' importo raggiunge i 18,019 miliardi includendo le risorse che i progetti del Pnrr ricevono da altre fonti pubbliche e private. Finora nell'isola sono state avviate procedure per 1,863 miliardi pari al 10,7% del valore complessivo dei progetti; 591 milioni il valore delle risorse aggiudicate, pari al 3,4%.



