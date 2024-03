Corte conti: Pilato riceve delegazione commissione del Bundestag

Il presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, Salvatore Pilato, ha ricevuto oggi a Palermo, una delegazione della commissione per la revisione dei conti del Bundestag (Rechnungsprüfungsausschuss) accompagnata da funzionari dell'Ambasciata di Germania presso la Repubblica italiana. La delegazione era composta dagli onorevoli: Martin Gerster, presidente della Commissione (Spd); Carsten Körber, (Cdu/Csu); Paula Piechotta (Bündnis 90/Die grünen); Claudia Raffelhüschen (Fdp); Ulrike Schielke-Ziesing (Afd). Nel programma della loro visita presso diverse istituzioni italiane, la Commissione ha richiesto l'incontro con la Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, "in considerazione del particolare interesse che riveste per il Parlamento tedesco lo speciale Statuto di autonomia siciliano in ambito finanziario", affermano i magistrati contabili. L' incontro si è sviluppato sui temi degli equilibri di bilancio regionali, dell'attuazione del Pnrr e dell'utilizzo di fondi comunitari nel territorio siciliano.



