Spaccia in casa 'protetto' da telecamere, arrestato

A Riposto i Carabinieri hanno arrestato un 44enne che spacciava droga nel suo appartamento protetto da telecamere di videosorveglianza.

L'uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e di 13 grammi di crack già suddivisi in dosi. Nell'appartamento - dove c'era un mega schermo collegato con quattro telecamere puntate sugli angoli del palazzo - sono state sequestrati materiale per confezionare e tagliare la droga, alcuni bilancini di precisione e una macchinetta termosaldatrice. Schermo e telecamere sono stati sequestrati. La perquisizione ha riguardato anche le aree comuni della palazzina fino al sottotetto, dove i militari hanno trovato oltre 15 mila euro in banconote di vario taglio nascosti sotto a un materasso abbandonato, sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio.

Il 44enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.



