Grano, controlli del Noras a Pozzallo su nave dalla Francia

Nuovi controlli del Corpo forestale della Regione siciliana sul grano estero in arrivo nei mercati dell'Isola. Il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) è intervenuto al porto di Pozzallo, nel Ragusano, su un carico da tremila tonnellate di una nave proveniente da Port-La Nouvelle, in Francia. I campioni di grano sono stati consegnati all'Istituto zooprofilattico della Sicilia per le verifiche sulla sicurezza alimentare.

"Ringrazio il personale del Noras del Corpo forestale - dice l'assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino - per l'impegno continuo che mette nei controlli sulla qualità dei prodotti che arrivano dall'estero. Il governo Schifani mette al primo posto la salute dei consumatori ed è in prima linea per tutelare agricoltori e produttori dell'Isola".

Il Noras, a seguire, ha eseguito controlli anche nel Maas (Mercati Agro Alimentari Sicilia) a Catania, effettuando un sequestro di quasi 900 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli ed elevando sanzioni per 4.800 euro.

"Il nostro obiettivo - sottolinea l'assessore regionale al Territorio e all'ambiente Elena Pagana - è garantire a tutti i siciliani tracciabilità dei prodotti e standard elevatissimi di controlli e di qualità. Un'attività che svolgiamo senza soluzione di continuità e che vede la Regione impegnata per garantire la sicurezza degli alimenti e accrescere la fiducia dei cittadini".



