Cateno De Luca, Sud chiama Nord diventerà un partito di massa

"Altro che paura dell'autonomia differenziata, noi vogliamo il Regno delle Due Sicilie. Noi siamo federalisti e puntiamo ad aggregare nel rispetto dell'autonomia, non vogliamo più uno Stato centralista. Siamo l'unico movimento civico nazionale e dobbiamo diventare un partito di massa, no al leaderismo. Non facciamo parte di alcun polo e non ci interessa entrare in questa logica". Così il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, nella sua relazione all'assemblea nazionale del movimento nel Palacongressi a Taormina (Messina), aperta dal presidente del Movimento Laura Castelli.



