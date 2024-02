Sicilia seconda in Italia per potenza eolica, settima per solare

Sul fronte energetico, la Sicilia ha un elevato potenziale nelle fonti energetiche rinnovabili: è infatti seconda in Italia per potenza eolica installata, pari al 17,9% del totale nazionale, e conta 912 impianti eolici sul territorio, per una potenza complessiva di 2.122,68 MW. Un importante contributo deriva anche dal solare, grazie al quale la Regione si posiziona settima in Italia per potenza fotovoltaica installata, pari al 7% del totale nazionale.

L'Isola rappresenta un asset per l'Italia e l'Europa, grazie alla sua posizione strategica al centro del Mediterraneo e alla disponibilità sul territorio di fonti energetiche convenzionali e rinnovabili.

Il dato emerge dal cruscotto di monitoraggio Act tank Sicilia 2023/2024, la piattaforma lanciata nel 2021 da The European House - Ambrosetti, presentato oggi a Palermo. Secondo il report, l'elevato potenziale di fonti energetiche rinnovabili richiede tuttavia un potenziamento delle connessioni alla rete elettrica. La Sicilia, infatti, registra richieste per 36,1 GW nel solare, 24,4 GW nell'eolico offshore e 12,6 GW nell'eolico onshore. Nel complesso, la Regione rappresenta il 24,1% delle richieste nazionali, per un totale di 73 GW e 994 pratiche. La Sicilia ospita inoltre importanti giacimenti di gas naturale e petrolio, ed è la seconda Regione italiana sia per produzione di olio greggio (pari al 7,8% del totale) che per produzione di gas naturale (pari al 10,3% del totale), dietro alla Basilicata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA