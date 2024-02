Torna 'Makari', la bella Sicilia tra giallo e commedia

Saranno quattro puntate molto più movimentate, ma la leggerezza e l'ironia resteranno il punto di forza della serie nonostante gli omicidi da risolvere. "Quattro nuovi casi su cui Lamanna, il nostro sbirro di penna, e il compagno di avventura Piccionello sono chiamati a indagare.

Senza parlare degli sconvolgimenti sentimentali che animeranno le storie ma non solo". Parola di Claudio Gioè che in questa serie sarà anche alle prese con qualche problema sentimentale.

Si torna a "Màkari" (frazione di San Vito Lo Capo, Trapani).

L'appuntamento è su Rai1 dal 28 febbraio con la terza stagione della serie. Tratte dalle opere letterarie di Gaetano Savatteri sulle investigazioni del giornalista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, e del suo fedele amico Peppe Piccionello, Domenico Centamore. Una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, presentata nella sede Rai di viale Mazzini alla presenza di Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, del produttore Carlo Degli Esposti (Palomar), dei registi Monica Vullo e Riccardo Mosca, di Gaetano Savatteri e del cast: oltre a Gioè e Centamore anche Ester Pantano (Suleima) e le due new entry Eugenio Franceschini e Serena Iansiti, che interpretano i due ex di Saverio e Suleima.

Insomma A "Màkari" la commedia va a braccetto con il giallo, il disincanto di Saverio con la saggezza popolare di Piccionello. Gioè rileva: "Saverio dovrà faticare per tenere Suleima nel suo campo sentimentale. Non confondiamo però la leggerezza con la semplicità, bisogna lavorarci per arrivarci.

Fare piangere è più facile che fare ridere". Centamore: "Io e Claudio ormai siamo una coppia, non ci sposiamo per non fare un torto a mia moglie! Quest'anno vedrete un Piccionello innamorato, ma ha anche una gatta da pelare con Saverio e Suleima". "Lamanna ha numerosi punti in comune con me. Lui ha ritrovato il legame con la sua Sicilia. È un personaggio a cui voglio bene", osserva Gioè.

Per quattro domeniche su Raiuno e RaiPlay con gli episodi "Il fatto viene dopo", "La città perfetta", "Tutti i libri del mondo" e "La segreta alchimia".



