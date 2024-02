Malagò, Trofeo Coni a settembre in Sicilia

"Nella seconda metà di settembre la Sicilia ospiterà il trofeo Coni, una manifestazione di grandissimo successo che vede la partecipazione delle delegazioni regionali di tutta Italia". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di un incontro con la stampa nella sede del comitato regionale siciliano del Coni.

Malagò è a Palermo per firmare un protocollo d'intesa con il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia per una stretta collaborazione tra uffici giudiziari e procura generale dello sport sulle indagini di violenza e abusi a carico di tesserati Coni.

"La Sicilia è stata particolarmente brava - ha aggiunto Malagò - perché c'era la concorrenza di altre sedi. Quello di settembre sarà un appuntamento importante perché arriverà dopo le Olimpiadi e avremo modo di parlare di tutto quello che sarà accaduto a Parigi. Il trofeo Coni è una festa dello sport, una mini olimpiade in cui si affrontano regioni che sono molto competitive tra loro all'insegna di una sana rivalità".

In un primo momento si pensava che l'organizzazione della manifestazione potesse essere assegnata al Veneto. Sul sito del Coni, infatti, si legge ancora che "La finale nazionale del trofeo Coni si svolgerà in Veneto nella seconda metà di settembre (data da definire)". Poi è arrivato il sorpasso da parte del comitato regionale siciliano che sarà ratificato nella giunta nazionale del Coni di venerdì 16 febbraio.



