Calcio:Palermo-Bari 3-0,quarta vittoria in casa dei rosanero

Quarta vittoria di fila in casa per il Palermo che batte 3-0 il Bari tra gli applausi degli oltre ventimila tifosi del Barbera. Era da dieci anni che i rosanero fra i professionisti non riuscivano a vincere quattro partite di fila davanti al pubblico amico. A decidere la partita le reti di Ranocchia, al primo gol in maglia rosanero, Ceccaroni e Segre alla settimo realizzazione stagionale, terzo consecutivo di testa.

Corini manda in campo il nuovo acquisto Diakitè in difesa sulla fascia destra e conferma Ranocchia a centrocampo.

Il Palermo è vivo, pericoloso e in controllo per tutto il primo tempo. Il Bari non riesce a farsi vedere dalle parti del portiere dei siciliani in modo pericoloso. Ranocchia sembra avere una marcia in più e contribuisce a creare occasioni da gol. Ci provano Brunori, Insigne, che colpisce il palo, e Di Francesco, ma con poca fortuna. Lo fa Ranocchia al 44' un tiro al volo di destro su sponda di Insigne che porta in vantaggio i rosanero prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa il Bari sembra prendere più coraggio, ma la difesa del Palermo tiene. I rosanero riescono a gestire e trovano anche il raddoppio al 26' con Ceccaroni sugli sviluppi di un calcio d'angolo e il terzo gol con Segre, al 35'. In entrambe le occasioni a fornire l'assist è stato Di Mariano subentrato a Insigne a metà secondo tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA