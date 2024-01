Taobuk Award 2024 a Fosse, Safran Foer, Reaza e Abramovic

Sarà dedicata al tema dell'identità l'edizione 2024 di Taobuk Festival, manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara, che terrà a Taormina dal 20 al 24 giugno. La manifestazione, il cui comitato scientifico è presieduto dal giornalista Nino Rizzo Nervo, prevede un programma multidisciplinare che, partendo dal connubio tra letteratura, musica, teatro, cinema e arti visive, si allargherà alla geopolitica, alla medicina e alla scienza. Oltre 200 ospiti internazionali - scrittori, artisti, scienziati, intellettuali, politici ed economisti - si uniranno ai vincitori dei Taobuk Award, che saranno per la letteratura il norvegese Jon Fosse (premio Nobel 2023), lo statunitense Jonathan Safran Foer e la francese Yasmina Reza; per le arti visive il riconoscimento andrà all'artista di origini serbe Marina Abramovic. La consegna avverrà la sera del 22 giugno al Teatro Antico nel corso del Taobuk Gala, uno spettacolo che andrà in onda, come di consueto, su Rai1.

E sempre nel Teatro Antico di Taormina il 23 giugno alle 21, Alessandro Baricco presenterà il suo nuovo spettacolo, 'Tucidide. Atene contro Melo', di cui è autore e regista.

Baricco sarà in scena come voce narrante, affiancato dalle attrici Stefania Rocca e Valeria Solarino e accompagnato dai 100 Cellos, ensemble di violoncellisti fondato e diretto da Enrico Melozzi e Giovanni Sollima, che ha composto anche le musiche originali.

Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taobuk, illustrerà il tema scelto per questa edizione il 5 febbraio alle 14, a Milano, nell'ambito della Borsa internazionale del turismo.

La manifestazione si terrà con il sostegno dell'assessorato del Turismo della Regione Siciliana e con il contributo di ministero della Cultura, rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ambasciata di Spagna in Italia, Instituto Cervantes, assessorato regionale ai Beni Culturali, parco Archeologico Naxos Taormina, Teatro massimo Bellini di Catania, Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Città di Taormina, Università di Messina, Catania e della Luiss 'Guido Carli' di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA