Erice si candida a Città Europea dello sport 2027

La Città di Erice è candidata al titolo di European City of Sport per l'anno 2027. E per questo la sindaca Daniela Toscano e l'intera squadra assessoriale ieri hanno incontrato Vincenzo Lupattelli, presidente della delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, nonché membro board Aces Europe. Ad accompagnarlo c'erano tre rappresentanti dell'Istituto per il Credito Sportivo: Debora Miccio (responsabile direzione commerciale e marketing), Gianluca D'Antoni (rete commerciale - responsabile settore sud Sicilia) e Vincenzo Lamorte (responsabile servizio rete commerciale e customer care). L'incontro si è tenuto presso la sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta.

La candidatura, che è riservata alle Città con più di 25.000 abitanti e che consisterà in una serie di progetti che seguono i principi etici dello sport, è stata formalizzata nei giorni scorsi. Ad essa seguirà l'invio di un dossier specifico che anticiperà la visita della commissione di valutazione.

"Questa candidatura - ha commentato la sindaca Daniela Toscano - rappresenta una grande scommessa per noi ericini e per il nostro territorio. Erice è una Città particolarmente impegnata nello sport e nelle attività sportive, con strutture all'avanguardia e moderne, eventi di grande qualità, e associazioni sportive capaci di distinguersi nel palcoscenico regionale, nazionale e non solo. Erice è un luogo in cui lo sport è un elemento imprescindibile e dal grande valore non soltanto psicofisico, ma anche sociale, che riguarda tutte le generazioni".



