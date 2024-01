Anno giudiziario Palermo, nuovi scenari dopo Messina Denaro

L'arresto di Matteo Messina Denaro e la sua morte hanno aperto nuovi scenari: la mafia ora punta agli affari e alla finanza. È il giudizio del presidente della Corte d'appello di Palermo, Matteo Frasca, contenuto nella relazione che presenterà domani per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. La cattura dell'ultimo grande latitante di Cosa nostra non è stato, secondo Frasca, "solo l'approdo di lunghi anni di defatiganti indagini delle forze di polizia coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, ma è divenuto anche un punto di partenza perché ha aperto nuovi scenari". In quella direzione vanno quindi orientate le misure di contrasto "per individuare, mediante indagini sempre più complesse e articolate soprattutto quanto investono le operazioni finanziarie, la rete di protezione che ha consentito la latitanza e di scoprire le fonti di ricchezza del latitante stesso e dell'organizzazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA