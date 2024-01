Calcio: Palermo-Modena 4-2, Soleri firma la vittoria rosa

Torna al successo il Palermo e lo fa in casa contro il Modena per 4-2. A decidere la partita le reti di Segre, Brunori e la doppietta di Soleri. Per il Modena in gol Battistella e Abiuso. Partita rocambolesca sotto una pioggia battente con i rosanero due volte avanti e due volte recuperati, poi l'ingresso in campo di Soleri decide i giochi.

Corini schiera Graves, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund in difesa davanti al portiere Pigliacelli; a centrocampo ci sono Henderson, Gomes e Segre; in attacco tridente confermato con Insigne, Brunori e Di Francesco.

L'avvio è positivo per il Palermo che controlla il pallone e cerca subito l'affondo. Lo trova all'8' con Segre di testa su un pallone rimesso in mezzo dalla sinistra da parte di Henderson. I rosanero provano a cercare il raddoppio, non riescono a costruire azioni pericolose ma mantengono il possesso del pallone. Su una distrazione difensiva della squadra di casa però il Modena pareggia: Ponsi al 31' mette il pallone in mezzo dalla destra dove arriva Battistella che di testa segna il gol dell'1-1. Serve una giocata di Brunori, al 35', per riportare i rosanero in vantaggio: Ceccaroni lancia lungo, il capitano del Palermo controlla il pallone sulla sinistra, si gira e mette il pallone in porta sul palo più lontano.

In avvio di secondo tempo il Modena prova ad alzare il ritmo, Corini corre ai ripari e al 9' inserisce Di Mariano e Vasic per Insigne ed Henderson. Al 14' però il Modena pareggia nuovamente con Abiuso, rapido a ribadire in gol una respinta di Pigliacelli su colpo di testa di Battistella. Alla mezzora Corini inserisce forze fresche con Soleri al posto di Di Francesco e Aurelio per Lund. Proprio Soleri, al 43', ben servito in profondità da Segre, in scivolata anticipa il portiere del Modena Gagno e riporta avanti i rosanero. Al 51' ancora Soleri chiude la partita con la sua doppietta: Segre ruba palla a centrocampo, serve sulla sinistra Mancuso che mette in mezzo per il gol di piatto destro dell'attaccante. L'assistente segnala il fuorigioco, ma il var conferma il gol.



