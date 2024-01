Pupi della legalità in carcere Malaspina Palermo

Per il sesto anno consecutivo, l'Associazione culturale "Marionettistica popolare siciliana", fondata da Angelo Sicilia, lavorerà con i giovani che scontano pene nell'Istituto penale per minorenni "Malaspina" di Palermo, diretto da Clara Pangaro, grazie ad un progetto che prevede l'addestramento all'arte dei pupi siciliani fino alla realizzazione di uno spettacolo. Quest'anno l'attività, appena avviata, è stata pensata all'interno del più ampio "Progetto Centenario Rotary Italia", che coinvolge i club a livello nazionale, nell'ambito dei festeggiamenti dei 100 anni dalla fondazione del primo Club Rotary italiano, a Milano. Per Palermo, l'iniziativa è stata voluta e finanziata da tutti i Rotary club dell'Area Panormus, su proposta e coordinamento dal Rotary club Palermo Ovest. I temi delle attività in Sicilia sono legati a giovani, ambiente e lavoro. In accordo con la direzione dell'istituto "Malaspina" è stato sviluppato un progetto che prevede, oltre all'insegnamento della gestione del teatro dei pupi, lo sviluppo - soggetto, scene e testi - di uno spettacolo.

"Un progetto ambizioso e semplice al tempo stesso - dice Angelo Sicilia - che ha un duplice obiettivo: da una parte la diffusione del valore della legalità nei giovani detenuti del Malaspina, quindi la consapevolezza delle pratiche dell'antimafia sociale, fatta di azioni quotidiane ben precise, di cultura, ed in questo caso anche di tradizioni popolari.

Dall'altra parte - prosegue - si vuole offrire ai ragazzi formati una possibilità diversa di vita, un'alternativa, una volta usciti dal percorso penitenziario. Diversi di loro negli anni, infatti, hanno continuato a lavorare nella nostra compagnia teatrale partecipando anche a festival e rassegne in tutta Italia".



