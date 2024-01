A Reggio Calabria la nuova giunta del sindaco Giuseppe Falcomatà

"E' una Giunta che nasce nell'unico, esclusivo interesse della città, che deve guardare alla sua classe politica con un esempio da seguire". Così descrive il nuovo esecutivo al Comune di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, da poco tornato alla guida del Comune dopo l'assoluzione dal reato di abuso di ufficio deciso dalla Cassazione, ma che gli è costata una sospensione di 18 mesi per gli effetti della legge Severino. Sei i nuovi assessori a comporre un esecutivo, non c'è né sostegno e né rappresentanza del Pd, partito di cui Falcomatà fa parte. Restano, al momento, scoperte tre postazioni. "Spero che il Pd, il mio partito - ha spiegato Falcomatà - vorrà sintonizzarsi alle esigenze di rapidità che la città impone".

Restano fuori comunque, le altre forze, che avevano finora sostenuta la Giunta Falcomatà, Democratici Progressisti.

Del nuovo esecutivo fanno parte Paolo Brunetti, assessorato Città Pulita e Sicura, con deleghe all'Ambiente, al Ciclo integrato delle acque dei rifiuti, alla Polizia Locale e all'Edilizia residenziale pubblica e con ruolo di vicesindaco.

Franco Costantino, assessorato alla Città del Futuro con delega ai Lavori Pubblici e Grandi Opere e attuazione ed esecuzione del piano Triennale delle Opere Pubbliche. Marisa Lanucara, assessorato Città produttiva con deleghe ad Attività Produttive e Sviluppo Economico, organizzazione e riordino dei mercati, rapporti con le associazioni di Categoria. Paolo Malara, assessorato alla Città sostenibile e accessibile con deleghe alle Politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile, Adattamento Climatico, Rigenerazione urbana, programmazione Progetti Strategici, Mobilità, Parcheggi e Trasporti, Porto e Aeroporto, Area Integrata dello Stretto, Città Prossima e Smart City, Eliminazione barriere architettoniche. Carmelo Romeo, assessorato Città Europea e Resiliente con deleghe alla Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie, Pon Metro, Patti per il Sud, Agenda Urbana, Museo del Mare, Palazzo di Giustizia e Lido Comunale. Elisa Zoccali, assessorato alla Città Ordinata con deleghe all'Edilizia Privata, ai Condoni, al programma nazionale di Qualità dell'Abitare Pinqua.



