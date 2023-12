Al via edizione invernale Festival del Cinema di Agrigento

Il Festival del cinema di Agrigento - SiciliaMovie, giunto alla sua ottava edizione, organizzata dalla Southmovie e promossa dal Comune di Agrigento e dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, per la prima volta si svolgerà nella stagione invernale, dal 28 al 29 dicembre prossimi, in collaborazione con Valle dei Templi Film Commission. In concorso 4 categorie che si contenderanno la statuetta Demetra d'Oro: cortometraggi, documentari, corti di animazione e videoclip. Oltre ai vincitori verranno assegnati i premi come miglior regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, suono e musiche, attore e attrice.

Oltre 500 le opere presentate al Festival provenienti da più di 50 paesi in tutto il mondo e da alcuni festival come quello di Cannes, Berlino, Sundance, Toronto e altri. Ospite speciale sarà l'attrice siciliana Selene Caramazza, protagonista della serie "The bad guy" su Amazon Prime e reduce dal successo di Mare Fuori dove ha recitato nella terza stagione, e infine nel film "Spaccaossa" presentato la scorsa edizione al Festival del Cinema di Roma. All'attrice verrà consegnata la Demetra D'Oro per il talento mostrato. Altra premiata di quest'anno con la Demetra d'Oro speciale alla carriera sarà Maricetta Lombardo, fonico in tutti i film di successo di Matteo Garrone tra cui l'ultimo "Io Capitano" candidato ai Golden Globe e film italiano scelto per la candidatura agli Oscar come Miglior film straniero. Un momento del festival sarà dedicato all'attore siciliano Sebastiano Lo Monaco, recentemente scomparso.

"Sono molto soddisfatto per l'arrivo di questa nuova edizione del festival, la selezione delle opere in concorso è stata dura per un livello delle opere alto - racconta il direttore artistico Marco Gallo - La città di Agrigento avrà due serate di cinema internazionale, ma per questa ottava edizione abbiamo voluto destagionalizzare l'evento. Ci tengo a ringraziare per la collaborazione, il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, il Comune di Agrigento, nella persona del sindaco Miccichè e dell'Assessore alla Cultura, Costantino Ciulla e i nostri partner Fondazione Curella e Banca Sant'Angelo".



