25 novembre: foto campagna carabinieri è di istituto etneo

La scritta 'Non rimanere in silenzio' e un carabinieri che con una forbice taglia il bavaglio messo sulla bocca di una ragazza. E' la foto scelta, per il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, dall'Arma dei Carabinieri per la campagna di comunicazione e sensibilizzazione "Non rimanere in silenzio". A realizzarla sono stati gli studenti dell'istituto tecnico superiore Giovan Battista Vaccarini di Catania.

"La Giornata - spiegano dall'Arma dei Carabinieri - è soprattutto l'occasione per riflettere e per ricordare che questo triste fenomeno si combatte anzitutto formando uomini e donne rispettosi della legalità, una sfida che comincia da lontano, tra i banchi di scuola, quando si forma la cultura ma soprattutto la coscienza dei cittadini del futuro. In tale ottica, i Carabinieri hanno deciso di puntare sulla creatività proprio dei giovani, coinvolgendoli in un progetto a livello nazionale. Pertanto, i ragazzi dell'Istituto tecnico superiore G. B. Vaccarini di Catania hanno realizzato per l'Arma una foto manifesto che verrà pubblicata sui social istituzionali mentre gli studenti del Liceo artistico Statale R. Cottini di Torino hanno realizzato uno "spot istituzionale" che verrà diffuso sui canali di comunicazione dell'Arma".

Sul sito www.carabinieri.it, inoltre, è stata dedicata un'intera area tematica sul "codice rosso", dove è possibile trovare tante informazioni utili su: atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, revenge porn, violenza sessuale ecc. Nell'area tematica è possibile trovare anche il "Violenzametro", un test di autovalutazione, elaborato dal Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia. Contiene consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza riscontrata. Ecco il link dell'area tematica "codice rosso": http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/ codice-rosso



