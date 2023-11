Chiuse manifestazioni Menfi Città italiana del Vino 2023

Si sono concluse ieri le manifestazioni per "Menfi Città Italiana del Vino 2023, nel cuore delle Terre Sicane". Diversi gli appuntamenti in programma tra degustazioni guidate, promozione delle eccellenze enogastronomiche, e l'assemblea nazionale delle Città del Vino che ha visto la presenza di decine di Sindaci provenienti da diverse parti d'Italia che si sono confrontati su sostenibilità, enoturismo, valorizzazione ambientale e promozione delle tipicità gastronomiche locali. Nel corso dell'assemblea è stato assegnato il riconoscimento di Città Europea del Vino 2024 all'Alto Piemonte e Gran Monferrato.

Menfi, luogo di straordinario interesse per la viticoltura, dove è presente una delle più importanti Cantine sociali del nostro Paese, la Settesoli, è stato teatro di numerosi eventi.

Degustazioni guidate con focus sulla Doc Menfi, la guida Slow Wine, i versanti dell'Etna, gli alloctoni in Sicilia e l'anteprima dei vini vincitori del Concorso Enologico Mondial des vins Extremes. Spazio anche all'olio con due degustazioni guidate.

"In questi tre giorni la nostra comunità si è confrontata con i diversi territori del vino - sottolinea il Sindaco Vito Clemente - è stato un onore ricevere i Sindaci, le istituzioni e tutti i turisti che in questo weekend hanno vissuto a pieno le bellezze delle terre sicane e della Valle del Belìce".

Le Donne del Vino hanno inaugurato l'evento con il convegno "Il valore alimentare del vino ed il bere consapevole". Sabato un altro incontro sulla figura di Diego Planeta, pioniere del rinascimento del vino siciliano e dello sviluppo agricolo del territorio di Menfi, con la partecipazione della famiglia Planeta, di studiosi e amici del grande imprenditore e dell'assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino.

Domenica un focus su "La viticoltura mediterranea alla sfida del cambiamento climatico", mentre nel pomeriggio c'è stata la visita dell'assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo.

Si conclude così la manifestazione che ha celebrato un anno di eventi nell'intero territorio grazie all'impegno della Fondazione Inycon in sintonia con il Comune di Menfi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA