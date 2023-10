Migranti: 626 in hotspot Lampedusa, 20 soccorsi da Ong

Sono 626, fra cui 71 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, nella tarda serata di ieri, sono giunti i 20 (4 donne) eritrei, sudanesi ed egiziani che sono stati soccorsi dalla nave ong Trotamar III. Il gruppo, partito da Zouara in Libia, è stato trasbordato da un barcone di 10 metri che è stato lasciato alla deriva.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, oggi verranno fatti 3 trasferimenti da Lampedusa: 152 lasceranno l'isola con il traghetto della mattina per Porto Empedocle; 180, nel pomeriggio, verranno spostati con aereo e in serata altri 275 verranno imbarcati sulla motonave che all'alba di domani arriverà a Porto Empedocle.



