Meeting tycoon giapponese a Palermo, affitta 2 teatri

ll multimilionario giapponese Kaoru Nakajima ha affittato (vuoto per pieno) due alberghi 5 stelle di lusso, il Grand hotel et des Palmes e Villa Igiea, e gli hotel Mercure, Astoria, Politeama, oltre a diversi b& b, per la sua convention a Palermo per cui è previsto l'arrivo di 1.400 persone. Il tycoon del Paese del Sol levante ha anche affittato per 7 giorni il teatro Politeama, gestito dalla fondazione orchestra sinfonica, dove fervono i lavori per sistemare un "pavimento" che coprirà quello originale con le poltrone, dove si svolgeranno cene e incontri, e il teatro Massimo dove è in programma l'esibizione di artisti e musicisti, si parla anche di Matteo Bocelli, figlio di Andrea. Nei tam tam delle notizie non controllabili si vocifera anche di una esibizione di Nakajima che oltre a essere molto ricco per avere fatto fortuna col marketing multilivello è anche musicista e scrittore.

L'organizzazione è affidata alla 9pm srl, società internazionale di eventi, con sede anche a Milano, fondata da Jimmy Pallas, un uomo a cui si rivolgono star mondiali ma anche il Vaticano, la Fiat o Telecom. Il presidente della regione, Renato Schifani, però, è irritato di aver appreso a notizia dell'affitto dei due teatri, dai giornali. Il governatore pone il problema della mancata riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica "per la gestione e la prevenzione della sicurezza dell'evento in quanto mai informato da chi di dovere di questo grande appuntamento" e annuncia che chiederà i "dovuti approfondimenti". Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla risponde: "A parte l'autonomia decisionale dei relativi consigli d'amministrazione e la constatazione che l'evento era già programmato e poi differito, ritengo legittime le osservazioni del governatore che, di certo, potranno essere prese nella debita considerazione in future ed eventuali occasioni consimili, previa la formulazione di indirizzi regolamentari che in atto mancano. Reputo francamente eccessiva ogni preoccupazione per la sicurezza che, in ogni caso, sarà ampiamente garantita dai competenti e locali organi di vigilanza e controllo del territorio".



