In prima fila alla convention del Mpa, in corso a Palermo, c'è anche Gianfranco Micciche'. A invitarlo è stato il leader degli autonomisti Raffaele Lombardo che ha raccolto la classe dirigente del partito per fare il punto dopo il patto federativo con la Lega di Matteo Salvini.

Un'alleanza strategica per le europee del prossimo anno quella tra Lega e Mpa con un peso politico rilevante in Sicilia.





