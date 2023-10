Atletica: domenica a Palermo si corre la mezza maratona

Si corre domenica la decima edizione della Palermo international half marathon trofeo Nissan comer sud. La gara partirà alle 9,30 dall'antico stabilimento di Mondello dove è fissato anche il traguardo e porterà i quasi 1400 iscritti fino al cuore del centro di Palermo al teatro Politeama. La manifestazione metterà in palio ventisei titoli italiani master individuali e due a squadre. Trenta le nazioni rappresentate al via. La mezza maratona di Palermo è valida come ultima tappa del circuito Running Sicily.

I favori del pronostico in campo maschile vanno al keniano della Libertas Orvieto Kisorio Hosea Kimeli e al burundese Leonce Bukuru della Cosenza K42. Entrambi puntano a battere il record della gara stabilito nel 2019 dal keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1h02'29".

Vanno a caccia del primato della corsa in campo femminile, che appartiene ad Anna Incerti che nel 2019 fermò i cronometri sul tempo di 1h14'09", altre due atlete keniane: Emily Chepkemoi Cheroben dell'Atletica Castello e Nancy Kerage Kerubo dell'Acsi Campidoglio Palatino.

Ad organizzare la gara palermitana l'Asd Agex di Nando Sorbello. "Palermo si conferma un teatro naturale di grande attrazione per le corse su strada - ha detto Sorbello - tornando ad ospitare un campionato italiano, dopo quello assoluto del 2019 e quello paralimpico del 2021. La presenza di atleti africani di grande valore contribuirà a rendere ancora più spettacolare la corsa".

Oltre alla mezza maratona domenica si corre anche sulla distanza dei 9,5 chilometri. Sulla stessa distanza ci sarà anche la non competitiva Walkthon. Lungo il percorso tre gruppi musicali si esibiranno a Valdesi, alla statua della Libertà a piazza Vittorio Veneto e nel Parco della Favorita. Al traguardo suonerà invece il gruppo folk Auser di Polizzi Generosa.

Al nastro di partenza anche le pink ambassador della Fondazione Umberto Veronesi con lo scopo di promuovere la prevenzione e raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili.



