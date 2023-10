Carrà, mai stato in possesso del video su Apostolico

"Non avevo visto il video prima che Matteo Salvini lo pubblicasse sui social e non ne sono mai stato in possesso". Così il senatore della Lega, Anastasio Carrà, ex sottufficiale dei carabinieri e sindaco di Motta Sant'Anastasia, commenta con l'ANSA la notizia che sarebbe stato un militare dell'Arma a girare il filmato che riprende la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione del 2018 al porto di Catania sui migranti. E' stato a lui a 'identificare' il magistrato nel video postato dal vicepremier.



