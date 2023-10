Nuovo questore di Palermo, garantire lotta mafia e sicurezza

"E' importante garantire ordine e sicurezza pubblica, così come combattere la mafia e la criminalità comune. Dobbiamo essere pronti ad affrontare le grandi sfide. Ci ritroviamo arricchiti con anni di esperienze.

State certi che sarà fatto il massimo, in linea con quello che si è sempre fatto a Palermo. La città non è mai stata silente.

Sono molto contento di essere qui, per me è un'opportunità, spero di essere all'altezza". Così il nuovo Questore di Palermo, Maurizio Calvino, 61 anni, nel corso del suo insediamento a capo della questura di Palermo, dove in passato ha ricoperto il ruolo di capo della squadra mobile.

"Non posso che ringraziare il capo della polizia Vittorio Pisani di questa opportunità di cui dovrà essere degno e all'altezza. Siamo pronti per questa nuova avventura professionale - aggiunge -sono certo di trovare una macchina ben organizzata ed efficiente e cercheremo di renderla più performante. Ho lasciato nove anni fa un'altra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA