Schlein, non accetteremo tagli a sanità e privatizzazioni

"Per noi la priorità, nell'ambito della manovra, è la difesa della sanità pubblica che ha bisogno di risorse perché è in estrema difficoltà. Si stanno già tagliando i servizi alle persone, si stanno allargando a dismisura le liste di attesa. C'è bisogno di investire fortemente sulla sanità pubblica e di togliere quei limiti alle assunzioni che stanno lasciando i reparti in difficolta'. Non accetteremo altri tagli e privatizzazioni della sanità". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del congresso di AreaDg a Palermo. "Dopo un anno di governo qualcosa emerge con chiarezza: l'esistenza di una postura animata da pulsioni, da un approccio muscolare e aggressivo verso la magistratura per limitarne e gli spazi di autonomia e indipendenza" ha anche detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA