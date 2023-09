Muore mentre fa body rafting nel fiume Alcantara

Un uomo è deceduto lungo il fiume Alcantara mentre stava effettuando body rafting in compagnia di amici. L'incidente sarebbe accaduto in una zona a monte del corso d'acqua, al confine con Castiglione. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco. La vittima si chiama Fabio Valentino, 58 anni, di Palermo. Era in compagnia di tre amici.

Il corpo è stato recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Taormina.

A causa delle difficoltà di recupero, è stato necessario fare intervenire l'elicottero drago vf 146 con a bordo due sommozzatori e due elisoccoritori dei vigili del fuoco, coadiuvati da due soccorritori del Parco dell'Alcantara.



