All'aeroporto di Palermo la mostra Impop Archetypes

Fino a dicembre l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ospita la mostra d'arte contemporanea "Impop Archetypes", di Francesco Domilici e Arrigo Musti, curata da Domenico De Chirico e Aldo Gerbino. E' una sintesi tra fotografia e pittura, realizzata site specific, con sei grandi lavori, ed è allestita nel corridoio che unisce la stazione ferroviaria con il terminal passeggeri.

"Siamo certi che l'iniziativa sarà apprezzata. È una zona del terminal strategica che mette in connessione due grandi infrastrutture - dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo -. Lo scalo è tra i pochi aeroporti in Italia che ha la stazione fin dentro il terminal. Con l'aumento delle frequenze dei treni da e per l'aeroporto è cresciuto significativamente il numero di quanti hanno deciso di far ricorso al mezzo di trasporto su rotaie".

Domilici attinge a un serbatoio, ancora attuale, ma probabilmente in via d'estinzione, d'immagini di panorami agresti e marittimi, con i mestieri ad esse collegati. Musti utilizza le immagini come supporto per aggiungere una pittura lisergica e brillante, realizzata con smalti, che rimanda a simboli, anch'essi archetipi, che richiamano, per analogia, il lusso e il benessere.

Muovendosi in un'area ad alta percorribilità, il passeggero si ritrova immerso in uno spazio, normalmente vocato a immagini pubblicitarie, allestito per una esposizione d'arte contemporanea non lontana, nella forma, dai canoni pubblicitari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA