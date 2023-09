Migranti: attesa per domani a Pozzallo nave Ong Louis Michel

Attesa domani al porto di Pozzallo, la nave dell'Ong Louise Michel con a bordo 45 migranti. Lo sbarco dei profughi, secondo quanto si apprende, avverrà alle ore 10,00 circa presso la banchina di riva del porto.

I migranti sono stati soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste libiche, in acque internazionali, dalla nave umanitaria inglese, finanziata dall'artista britannico Banksy.

Intanto, è scattata la macchina organizzativa coordinata dalla Prefettura per gestire i soccorsi I migranti dopo le visite in banchina, saranno trasferiti nel vicino hotspot che attualmente ospita 152 persone, mentre nel Cpr di Modica ne sono ospitate 146, più 7 persone tunisine richiedenti asilo politico, le prime a entrare nella nuova struttura prevista dal governo a Pozzallo.



