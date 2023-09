Al via Camporeale Days, vini della Doc Monreale in vetrina

Al via Camporeale Days, la manifestazione che valorizza e promuove le risorse enogastronomiche, artistiche, artigianali e turistiche dell'Alto Belìce insieme ai vini della Doc Monreale. L'evento, organizzato dall'Associazione Turistica Pro Loco Camporeale con il patrocinio del Comune, si terrà sabato 7 e domenica 8 ottobre, ma inizia ufficialmente lunedì 2 ottobre con una preview per la stampa e gli operatori del settore, patrocinata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

La giornata del 2 ottobre avrà inizio presso il Palazzo del Principe, a Camporeale, alle ore 10.30 con la presentazione della nona edizione e con un dibattito aperto a produttori, giornalisti e operatori, sul futuro del territorio, con l'obiettivo di analizzare i punti di forza e le opportunità delle produzioni vinicole e agroalimentari di un comprensorio con grandi potenzialità. Modera il giornalista Marco Volpe, intervengono Nino Aiello, giornalista enogastronomico, Benedetto Alessandro, presidente della Pro Loco, Luigi Cino, sindaco di Camporeale. Seguirà una degustazione in ricordo di Filiberto Sallier de La Tour, recentemente scomparso. A partire dalle 12.30 inizieranno le masterclass per far conoscere in modo più approfondito i vini della Doc Monreale. Saranno presentate le nuove tipologie ammesse: Monreale Bianco, Monreale Rosso, Monreale Rosato, Monreale Syrah, Monreale Syrah Rosato e Monreale Spumante. Nel corso della giornata, è possibile degustare prodotti e tipicità alimentari e naturalmente i vini delle cantine della Doc Monreale presso i maxi-banchi d'assaggio. Come sempre, si potranno visitare le cantine del territorio tramite bus navetta. I lavori della nona edizione proseguiranno martedì 3 e giovedì 4 ottobre con un press tour per la stampa di settore, nazionale e regionale, che prevede momenti di approfondimenti tramite visite e degustazioni presso alcune aziende agroalimentari. La manifestazione Camporeale Days aperta al pubblico si terrà invece sabato 7 e domenica 8 ottobre. Il programma è disponibile online visitando il sito www.camporealedays.it.



