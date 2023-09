Messina Denaro: dopo tumulazione niente fiori davanti cappella

Nessun mazzo di fiori e nemmeno messaggi. Dopo la tumulazione della salma di Matteo Messina Denaro la cappella di famiglia è stata lasciata così com'era qualche giorno fa. La porta chiusa a chiave col vetro opaco da dove non si riesce a vedere all'interno e fuori la statua di marmo che raffigura un angelo e una pianta. Il mazzo di margherite gialle che aveva in mano il fratello Salvatore Messina Denaro è stato posto all'interno della cappella dove riposano ora il padre boss Francesco e il figlio Matteo, latitante per 30 anni.



