Ha pistola in auto e a casa altra arma modificata, arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Acireale (Catania) perché sorpreso alla guida di una Bmw X5 con targa estera con sotto il sedile di guida una pistola Beretta calibro 22 con la matricola cancellata completa di caricatore pieno e due passamontagna e guanti in lattice neri. In casa aveva una replica di pistola semiautomatica alla quale era stata applicata una canna in metallo in grado di esplodere proiettili calibro 7,65. Dotata di un caricatore con due proiettili, era nascosta in un armadietto in bagno.

Gli agenti hanno fermato la Bmw dopo essersi insospettiti per due auto che viaggiavano a velocità sostenuta, una delle quali è però riuscita a dileguarsi. Nel vano portaoggetti dell'auto inoltre i poliziotti hanno trovato tre grammi di marijuana, motivo per il quale l'uomo è stato segnalato alla Prefettura.

L'arrestato è stato rinchiuso in carcere a Catania a disposizione dell'autorità giudiziaria



