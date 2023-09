Capone (Ugl), Cgil ha un approccio ideologico

"La Cgil sembra che abbia la palla di vetro. Ha un approccio fondamentalmente ideologico. E' più interessata a colpire il governo che a fare gli interessi dei lavoratori, e lo sciopero preventivo ne è la dimostrazione".

Così il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, conversando con l'ANSA a Palermo.

Per Capone "il governo Meloni, probabilmente per la sua matrice sociale, ha ricominciato a rendere strutturale il confronto con le organizzazioni sindacali" rispetto "a quella tendenza alla disintermediazione messa in campo da Matteo Renzi per primo e che aveva portato a un indebolimento del sindacato".





