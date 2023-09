Incendi: a Cefalù turisti evacuati via mare

A Cefalù alcuni turisti assediati dalle fiamme nei resort della spiaggia di Mazzaforno sono stati evacuati via mare con mezzi della Guardia costiera e imbarcazioni private. Le fiamme, sospinte dal forte vento di scirocco, hanno raggiunto la fascia costiera occidentale con un fronte di fuoco di oltre dieci chilometri partito ieri sera da Gratteri.

L'incendio viene fronteggiato dai vigili del fuoco, da squadre della Protezione civile e della Forestale. È intervenuto anche un Canadair che in mattinata aveva dovuto sospendere l'attività per le raffiche di vento. Le fiamme hanno raggiunto l'autostrada e per questo è stato chiuso lo svincolo di Cefalù.

Il traffico è stato deviato lungo la statale 113 dove si sono formate lunghe code di auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA