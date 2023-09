Migranti: sbarchi a Lampedusa, 1.800 nell'hotspot

Sono 171 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa: 5 i barchini, con a bordo da 15 ad 89 persone, agganciati al largo dalla Guardia di Finanza e Capitaneria di porto. Uno, composto da 15 libici, egiziani e siriani, è stato bloccato dai carabinieri a Cala Madonna. Tutti, tranne gli 89 siriani ed egiziani che hanno riferito d'essere salpati da Zwara in Libia, sono salpati da Sfax, Zwara, Monastir e Sabratha in Tunisia. Uno sbarco di 17 tunisini si è registrato sull'isolotto di Lampione, 16 persone tra cui una donna e un minore sono state rintracciate dalla guardia di finanza a molo Madonnina e 23 senegalesi, guineani e siriani sono sttai soccorsi, dalla motovedetta V801 della guardia di finanza, al largo di Lampedusa.

All'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono oltre 1800 ospiti, di cui 443 minori non accompagnati. Cinquecento migranti, su disposizione della prefettura di Agrigento, sono già pronti a partire: la polizia li scorterà fino al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle.



