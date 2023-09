Mattarella e Steinmeier in piazza Siracusa, lungo applauso

Un lungo applauso ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank Walter Steinmeier al loro arrivo in piazza Duomo. "Viva il presidente Mattarella" hanno urlato alcuni, "siamo qui per te". Il Capo dello Stato ha salutato la folla sorridendo. Ad accoglierli l'arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, insieme a don Gianluca Belfiore, direttore dell'ufficio beni culturali dell'Arcidiocesi che lo hanno accompagnato all'interno della Cattedrale. Il presidente Mattarella si è soffermato all'interno della cappella di Santa Lucia: aperta eccezionalmente la nicchia che custodisce il simulacro argenteo della patrona di Siracusa. Il presidente della Deputazione Pucci Piccione ha regalato un'immagine votiva della martire e al presidente è stato spiegato il significato del grido "sarausana jé". I due presidenti hanno visitato poi la cappella Sveva e la Biblioteca Alagoniana. A seguire, il presidente della Repubblica si è recato al museo di Palazzo Bellomo per terminare la sua passeggiata nel centro storico di Ortigia alla Fonte Aretusa.

In serata i presidenti si recheranno al Teatro greco per assistere allo spettacolo "Ulisse, l'ultima odissea" per la regia di Giuliano Peparini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA