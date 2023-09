Migranti: Lions club inviano oltre mille kg pasta a Lampedusa

Alla richiesta di aiuto per l'emergenza migranti a Lampedusa hanno risposto prontamente i Lions club della X circoscrizione del distretto Sicilia, insieme ai Leo Club. con il sostegno dei comuni d Sambuca di Sicilia e Montevago. Un carico di mille kg di pasta, offerti dal pastificio Mille Luci Gallo di Mazara del Vallo e altri 100 dal Lions Club Sciacca Terme, sono stati consegnati ieri a Lampedusa. L'iniziativa è stata promossa dal governatore del distretto 108YB, Daniela Macaluso. Alla volta dell'isola è partito un camper, coordinato dal presidente del Lions Club Sambuca Belice, Gaetano Ferraro.

Ieri la delegazione del Lions Club Sambuca Belice, insieme al presidente del Lions Club di Lampedusa, Genni Caranna e al socio delegato Alfonso Falzone del Lions club Zolfare, ha partecipato alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Commissione Europea Ursula van der Leyen, che si tenuta nei locali dell'aeroporto. "Grande intesa operativa con le istituzioni locali e il Lions Club - si legge in una nota - per sostenere questa grande emergenza, che grava pesantemente su Lampedusa. Dove c'è un bisogno c'è un Lions".





