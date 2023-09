Gran gala d'autunno,cena chef siciliani per Banco alimentare

Sette Chef stellati della Sicilia d'eccezione si riuniranno al San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons, il prossimo 16 ottobre, in occasione della Giornata internazionale dell'alimentazione, per dare vita a una cena inedita e speciale, il cui ricavato verrà devoluto al Banco alimentare della Sicilia. Saranno il direttore Lorenzo Maraviglia e l'executive chef Massimo Mantarro ad accogliere, per la prima volta, i grandi nomi della ristorazione siciliana, nel cuore della Perla dello Ionio. Un'iniziativa senza precedenti, che prende vita nella Sala Chiesa del San Domenico Palace e che vede la collaborazione di più ristoranti stellati siciliani e dei loro chef, uniti dalla stessa missione: il supporto della beneficenza locale con la creazione di un menu studiato e creato appositamente per questo speciale benvenuto all'autunno Vi parteciperanno loo Chef Massimo Mantarro, insieme a Vincenzo Abagnale, executive pastry chef del ristorante Principe Cerami (1 stella Michelin), Giuseppe Amato, World best pastry chef 2021 Les grandes tables du monde, Pietro D'Agostino del ristorante La Capinera (1 stella Michelin) di Taormina, Nino Ferreri del ristorante Limu (1 stella Michelin) a Bagheria (Palermo), Giuseppe Raciti del ristorante Zash (1 stella Michelin) a Riposto (Catania) e Giovanni Santoro del ristorante Shalai (1 stella Michelin) a Linguaglossa (Catania).

La cena del Gran gala d'autunno si svolge nella Sala Chiesa alle 20 con un menu di cinque portate realizzate dagli chef siciliani



