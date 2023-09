'Cedere Lampedusa all'Africa',vicesindaco,intervenga Salvini

"Lampedusa merita rispetto perché ancora oggi si sostituisce all'Europa. Intervenga subito il ministro Matteo Salvini. E lo faccia in difesa dell'isola e di questa popolazione che da 30 anni continua, con il suo grande cuore, a dare". Lo afferma il vice sindaco delle isole Pelagie, Attilio Lucia, leghista, dopo che uno dei militanti del partito, un brianzolo, a Pontida si è presentato con un foglio sulle spalle con la scritta: "Blocco navale subito! Cedere Lampedusa all'Africa".

"Cosa ha fatto l'Italia con la Dalmazia e l'Istria?", ha provato a spiegare l'uomo, sottolineando che la sua non era una provocazione, ma una vera richiesta per risolvere il problema degli esponenziali flussi migratori.

Parole che sono rimbalzate a Lampedusa facendo arrabbiare gli isolani che già protestano per evitare il montaggio di una tendopoli nell'ex base Loran e sollecitano, invece, il posizionamento di navi in rada che intercettare i barchini dei migranti in arrivo.

"Dopo tutto quello che abbiamo e stiamo ancora passando - ha sottolineato Lucia - portando a Lampedusa anche il premier Giorgia Meloni e il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, affinché si trovasse veramente una soluzione per bypassare Lampedusa, quest'uscita, da parte di un militante del mio stesso partito, è veramente irrispettosa. Chiedo al ministro Salvini di intervenire. E anche subito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA