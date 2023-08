La Guardia di finanza recupera il cadavere di un migrante al largo di Lampedusa

Una motovedetta della Guardia di finanza, impegnata nel pattugliamento della costa, ha recuperato il cadavere di un migrante a sei miglia dall'isolotto di Lampione. La salma è stata portata a Lampedusa e sarà trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

Il cadavere recuperato al largo di Lampedusa è di un ivoriano di 56 anni: nella tasca dei pantaloni è stato trovato il passaporto. Il corpo è in stato di decomposizione, dall'ispezione cadaverica si evince che la salma è rimasta in acqua per almeno una settimana.

