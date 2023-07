Nuovi sbarchi a Lampedusa dopo due giorni di mare agitato

Un barchino, con a bordo 29 tunisini, compresi una donna e 5 minorenni, è arrivato all'alba fino al porto nuovo di Lampedusa dove è stato bloccato dai militari della Guardia di Finanza. Da due giorni sull'isola, a causa del mare agitato, non c'erano stati sbarchi di migranti.

Il gruppetto è stato portato all'hotspot dove, al momento, sono presenti 320 ospiti, compresi 154 minorenni non accompagnati.

Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorterà al porto 158 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy che farà rotta, con la scorta del X reparto Mobile di Catania, verso Porto Empedocle.

Ieri, sono stati trasferiti 128 migranti con la motonave della mattina che è giunta a Porto Empedocle e 180, con un volo Oim, a Roma.



