A Palazzo Adriano nasce il Museo Nuovo Cinema Paradiso

Il Museo Nuovo Cinema Paradiso si inaugura a Palazzo Adriano (Pa), proprio nella piazza resa celebre dal film di Giuseppe Tornatore che ha vinto l'Oscar.

L'inaugurazione è prevista venerdì 4 agosto alle 18, in occasione della giornata di apertura della IV edizione del Paradiso Film Fest. Un percorso nel mondo e nei segreti del cinema e della musica, con suoni ed esibizioni live per le strade, cinema sotto le stelle e proiezioni di cortometraggi organizzato dal Comune di Palazzo Adriano in collaborazione con la Pro-loco, in programma fino al 6 agosto.

A un anno dall'inizio dei lavori, l'ex palazzo del Municipio, il cui prospetto ispirò la scenografia del Cinema Paradiso, viene restituito alla comunità con una struttura totalmente rinnovata e con un nuovo allestimento museale. Lo spazio, pensato per celebrare un film che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema, è arricchito da una sala cinema pensata per rassegne, matinée, e per la proiezione periodica dei numerosi film girati a Palazzo Adriano. Un'area espositiva su due livelli, che vede al piano terra l'allestimento di una mostra permanente delle foto di scena della Cristaldi Film, gli oggetti di scena del film e piccoli cimeli ricordo del periodo delle riprese, dalla bicicletta su cui Alfredo portava in giro il piccolo Totò alle sedute del Cinema Paradiso, e ancora cineprese e una riproduzione in scala del centro storico del paese con la piazza set del film; il primo piano ospita invece un'area multimediale, dove organizzare convegni, concerti e attività culturali, e un'altra area che lascerà spazio a percorsi esperienziali: sarà riprodotta la cabina di proiezione di Alfredo e l'area "baci rubati" di Nuovo Cinema Paradiso.

"L'apertura del Museo Nuovo Cinema Paradiso durante il Festival rappresenta un momento significativo per la comunità e riassume l'impegno dell'amministrazione comunale a preservare e valorizzare il patrimonio culturale e di memoria di Palazzo Adriano", spiega Nicola Granà, sindaco del piccolo comune che ogni anno accoglie migliaia di turisti e appassionati di cinema richiamati dalle immagini del film.



