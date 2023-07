Musumeci, salario minimo? La risposta è il lavoro

"Credo che la risposta sia il lavoro. Basta con questo assistenzialismo, la destra e il centrodestra si contraddistinguono anche per un altro tipo di capacità propositiva". Così il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, a margine del convegno 'Parlate di mafia' organizzato a Palermo dei gruppi parlamentari Fratelli d'Italia.

"Il testamento spirituale lasciato da Paolo Borsellino, sul quale non abbiamo mai fatto speculazioni di parte - ha detto inoltre il ministro parlando di lotta alla mafia - deve riguardare tutti i giovani a qualunque schieramento appartengano perché la lotta alla mafia per essere credibile ha bisogno di uno schieramento forte e solido, se lo schieramento si divide vuol dire che la mafia ha trovato l'occasione giusta per incunearsi. Dobbiamo fare un dispetto ai mafiosi, è il dispetto più efficace che si possa fare è quello di mettere assieme centro, destra, sinistra e movimenti civici, tutti accomunati da un unico obiettivo: la lotta alla mafia non può diventare uno strumento di lotta politica".

"Nutro una certa diffidenza - ha sottolineato Musumeci - verso coloro che parlano sempre di legalità e di antimafia e purtroppo le esperienze degli ultimi anni ci dimostrano come ci sia una sorta di mafia dell'antimafia: la speculazione, la demagogia e qualcuno ha tentato anche di costruire carriere sull'antimafia. L'antimafia è un impegno non soltanto culturale ma pratico, quotidiano che va predicato e praticato nella dignità del silenzio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA