Migranti: 12 sbarchi con 691 persone a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 19 GIU - Una lunga notte di lavoro per le forze dell'ordine a Lampedusa dove, si sono susseguiti 12 soccorsi di barche e barchini: sono sbarcati 691 ivoriani, malesi, ghanesi, nigeriani, sudanesi, siriani, marocchini, bengalesi ed egiziani. Ieri, gli approdi erano stati 15 con 612 persone complessivamente.

A mobilitarsi per portare in salvo i migranti in viaggio, tanto in area Sar quanto nelle acque antistanti alle isole Pelagie, sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. A bordo dei 12 natanti, da un minimo di 38 persone fino ad un massimo di 134.

I porti di partenza sono risultati essere - stando alle dichiarazioni degli stessi sbarcati - quelli di Zuwarah in Libia e Sfax in Tunisia. (ANSA).