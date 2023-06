La Pace, a Siracusa un testo di Aristofane sempre attuale

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - Al Teatro Greco di Siracusa più di 4.000 spettatori hanno applaudito il 9 giugno La Pace di Aristofane, commedia ma non troppo, tristemente attuale e il regista Daniele Salvo non si è fatto sfuggire l'occasione, del tutto voluta da Aristofane, di rappresentare il mondo a noi contemporaneo. Una sfera trasparente e luminosa al centro della bella scena disegnata da Alessandro Chiti ricorda molto da vicino quel globo dorato che si erge all'entrata delle Nazioni Unite a New York.

Aristofane pensa all'infinita guerra del Peloponneso. Noi guardiamo la guerra nel cuore dell'Europa e nel finale campeggiano le bandierine di tutti i paesi europei. Come ogni anno è stato annunciato il prossimo cartellone: Aiace di Sofocle, Fedra di Euripide e il Miles Gloriosus di Plauto.

La commedia segna un vero record di presenze e di incassi per l'Inda, che ha festeggiato in scena con la soprintendente Valeria Told. Il regista ha fatto della commedia un musical con l'apporto delle musiche molto gradevoli di Patrizio Maria D'Artista. Aristofane fornisce gli archetipi dell'eterno conflitto tra gli uomini, incomprensibile e stupido, come sempre è la guerra, e persino gli dei sono stufi da tanta pochezza.

Trigeo è un emozionato Giuseppe Battiston, alla sua prima volta su quel sacro palcoscenico. Con accento nordico fa di tutto per riportare la pace, vuole convincere i contadini che parlano in diversi dialetti. Verso la fine della commedia arriva in scena un mercante d'armi, napoletano, angosciato e prostrato perché non vende più armi. E poco prima Hermes ha inveito il popolo dicendo: "Contadini voi siete diventati merce". Bella e molto duttile la traduzione di Nicola Cadoni. I costumi sono di Daniele Gelsi. Gli attori sono tutti in gran forma, da Giuseppe Battiston a Massimo Verdastro, Simone Ciampi, Martino Duane, Francesca Mària, Elena Polic Greco e un coro nutrito per un totale di 60 attori. Si replica fino al 23 giugno. (ANSA).