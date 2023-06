Open Arms: Oscar Camps, abbiamo salvato migliaia di migranti

(ANSA) - PALERMO, 09 GIU - "In questi anni abbiamo salvato nel Mediterraneo migliaia di vite umane". Degli interventi e delle missioni di Open Arms parla il fondatore Oscar Camps al processo a carico di Matteo Salvini. Il ministro, che è in aula, è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per non avere consentito, nell'agosto 2019, alla nave di sbarcare in un porto della Sicilia dopo avere soccorso 147 migranti. Camps sostiene che la sua organizzazione, fondata nel 2015 con l'obiettivo di portare soccorso nei flussi migratori tra la Turchia e la Grecia, ha sempre informato dei suoi interventi la Guardia costiera italiana. Almeno fino al 2018 quando l'Italia non ha più esercitato un ruolo di coordinamento.

Open Arms, secondo Camps, ha continuato la sua missione accogliendo oltre 25 mila persone in difficoltà. (ANSA).