"Formaggio, il successo dei primi", premiati ristoratori

(ANSA) - ENNA, 01 GIU - Sei premi assegnati per il primo concorso indetto dall'Onaf, Organizzazione Nazionale assaggiatori di formaggio insieme a Cna di Enna dal titolo "Formaggio: il successo dei primi" dedicato ai ristoratori di Enna. Il concorso è durato due mesi e i piatti sono stati votati dai clienti dei ristoranti che attraverso un QR-code hanno espresso le loro preferenze. Tanti i ristoranti che hanno partecipato e i cuochi che si sono messi in gioco realizzando piatti con i formaggi dell'ennese.

La cerimonia di premiazione si è svolta stamani alla Cna di Enna. Per la categoria "il miglior racconto del piatto", sul podio il ristorante Ariston che ha proposto le "busiate con finocchietto selvatico e Piacentinu ennese dop"; al ristorante Centrale è andato il premio "piatto con il miglior gusto" con le "tagliatelle con ragù di maiale nero e Piacentinu ennese dop"; "migliore valorizzazione del formaggio" al ristorante Mito di Kore con "spaghetti con pomodoro secco e salsiccia, cialda e fonduta di Piacentinu ennese dop"; il premio "piatto con il migliore aspetto" è andato al ristorante Pinocchio che ha realizzato "gnocchi di patate e ceci con pesto di zucchina e menta su crema di pecorino ennese"; "piatto più venduto" è andato a Sciabbé con il "risotto al Piacentinu ennese dop con gambero rosso di Mazzara a crudo e scorzette di limone". Il premio "piatto più creativo" è stato, invece, assegnato a Tommy's Wine con "torri di paccheri al piacentino ennese dop su crema di cicoria.

"Il concorso ha valorizzato l'eccellenza del formaggio dell'ennese - dice Pietro Pappalardo, presidente regionale dell'Onaf - Un primo appuntamento che ha registrato un'ottima partecipazione e che crescerà nelle edizioni successive" . " La cifra della Cna di Enna è quella di fare rete - ha detto nel corso della premiazione il presidente Cna Enna, Filippo Scivoli - Abbiamo assistito ad una sana competizione tra ristoranti che porterà certamente ad una crescita professionale". (ANSA).